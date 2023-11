Ascopiave, utile 9 mesi scende a 14,4 milioni con aumento oneri finanziari

Ascopiave

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e uno dei principali operatori nazionali nel settore della distribuzione del gas naturale, ha chiuso iconpari a 125,2 milioni di euro (+4,3% sullo stesso periodo 2022). L'ampliamento del perimetro alle nuove società acquisite ha comportato l'iscrizione di ricavi per 4,5 milioni di Euro, interamente ascrivibili al settore della distribuzione gas. A parità di perimetro, il fatturato evidenzia un incremento di 0,7 milioni di Euro.Ilsi attesta a 55,6 milioni di euro (+3,7%), mentre ilè pari a 14,4 milioni di euro (-42,9%, con oneri finanziari in crescita di 6,2 milioni di euro per l'innalzamento dei tassi di interesse e l'incremento dell'indebitamento"."I risultati dei primi nove mesi del 2023 evidenziano unaed un utile netto che continua a risentire dei deboli risultati della partecipazione EstEnergy, peraltro già rilevati nel primo semestre dell'anno - ha commentato il- Le performance delle attività regolate della distribuzione del gas naturale sono state positive, con risultati in crescita, anche grazie all'ampliamento del perimetro di consolidamento alle nuove gestioni acquisite ad aprile 2022 dal Gruppo"."Positivo anche il contributo delle attività nel settore delle, grazie ad una maggiore produzione idroelettrica e alla cessazione, dal 1° luglio 2023, dei provvedimenti governativi finalizzati a contenere i prezzi di vendita dell'energia prodotta dalle fonti rinnovabili", ha aggiunto.Laè pari a euro 525,9 milioni (euro 519,4 milioni al 30 settembre 2022; euro 411,9 milioni al 31 dicembre 2022).