CY4Gate, tre nuovi contratti per 2,3 milioni di euro

Cy4Gate

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato cyber intelligence e security, si è aggiudicata negli ultimi giorniper la fornitura di prodotti di decision intelligence per clienti istituzionali esteri. Il valore complessivo dei contratti è diper la durata di 12 mesi."Questi accordi giungono a conclusione di articolati percorsi di gara in cui è stato riconosciuto il valore dell'offering della nostra realtà in contesto internazionale e fortemente competitivo nel segmento della decision intelligence - ha commentato l'- Stiamo portando avanti un progetto industriale che fa dell'innovazione spinta il proprio fulcro e questi nuovi contratti sono per noi un attesto a conferma del ruolo che ci stiamo ritagliando non solo a livello nazionale e, pertanto, un segnale distintivo della crescita di Cy4Gate come player globale per il mondo cyber".