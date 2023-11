Il calendario societario 2024 di Tod's

Azienda di calzature di lusso

Tod's

(Teleborsa) - L'quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2024 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione.ha inoltre specificato che l’assemblea degli azionisti per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2023 sarà presumibilmente convocata il 24 aprile 2024.CDA: Esame dei dati di vendita dell’esercizio 2023CDA: Convocazione dell’Assemblea Annuale degli AzionistiCDA: Approvazione dei risultati dell’esercizio 2023CDA: Conferimento deleghe e procure, ricostituzione comitati e approvazione dati di vendita relativi al primo trimestre 2024CDA: Approvazione ricavi del primo semestre 2024CDA: Approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale 2024CDA: Approvazione dei dati di vendita relativi al periodo 1° gennaio - 30 settembre 2024