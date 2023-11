Iren, utile primi 9 mesi +26%

Iren

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi consi attestano a 4.626,2 milioni di euro in diminuzione del 18% rispetto ai 5.643,6 milioni di euro dei primi nove mesi dell’esercizio 2022.Il EBITDA ) ammonta a 857,3 milioni di euro, in aumento del 12,9% rispetto ai 759,3 milioni di euro del corrispondente periodo dell’esercizio 2022. Il(EBIT) è pari a 324,7 milioni di euro, in crescita dell'1% rispetto ai 321,4 milioni di euro del corrispondente periodo 2022.

L’di Gruppo attribuibile agli azionisti è pari a 176,9 milioni di euro, in crescita (+25,6%) rispetto al risultato al 30 settembre 2022.Netto si attesta a 3.930,1 milioni al 30 settembre 2023, in incremento (+17,4%) rispetto al dato del 31 dicembre 2022.“I risultati appena approvati, con la crescita dell’EBITDA del 13%, confermano ancora una volta l’efficacia del modello multi-business di Iren che consente la rapida integrazione delle società acquisite, accelerando ulteriormente il raggiungimento degli obiettivi industriali – dichiara– Il Gruppo ha rafforzato ulteriormente la leadership nei territori storici incui opera, anche attraverso l’assunzione di 400 persone, dimostrando grande capacità adattiva ai mutati scenari economici e una naturale propensione a generare valore per azionisti e stakeholder"."I positivi risultati comunicati negli scorsi mesi vengono consolidati a fine settembre con un incremento dell’utile netto del 26%, anche grazie ai costanti investimenti che consentono a Iren di progredire verso gli ambiziosi obiettivi del Piano Industriale. – afferma– Il nostro impegno proseguirà nei prossimi anni, rafforzando ulteriormente il ruolo di Iren quale partner di riferimento nella transizione energetica e nello sviluppo dei territori e delle comunità".