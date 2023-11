Italmobiliare, MOL 9 mesi cresce del 50% a 66,7 milioni

Italmobiliare

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, ha chiuso i primicon unconsolidato pari a 418,5 milioni di euro (+14,1%) ea 66,7 milioni (+50%).crescono i ricavi (1.427 milioni di euro, +2%) e il MOL (178,9 milioni, +11,2%) delle Portfolio Companies industriali. In particolare: prosegue lo sviluppo di, con fatturato e MOL in aumento rispettivamente a 221,2 milioni di euro (+14,7%) e 58,3 milioni (+21%); ottime performance di, con aumento di ricavi, del 19,9% a 37,5 milioni, e del MOL (+30,4%); in aumento ricavi e MOL di, che nei primi nove mesi dell'anno ha aperto quattro nuove cliniche e concluso due acquisizioni, e, grazie al recupero della piovosità, all'entrata in funzione dei nuovi impianti fotovoltaici e all'eliminazione del price cap a partire da inizio luglio 2023.Al 30 settembre 2023 ildi Italmobiliare, escludendo le azioni proprie, risulta pari a 2.068,6 milioni di euro (2.029,1 milioni di euro al 31 dicembre 2022); considerando la distribuzione di dividendi effettuata nel corso del primo semestre pari a 29,5 milioni di euro, la performance netta è positiva per 69,0 milioni di euro. Il NAV per azione (escluse le azioni proprie) è pari a 48,9 euro e, in considerazione della distribuzione di dividendi pari a 0,7 euro per azione, registra un incremento del 3,4% rispetto all'analogo valore al 31 dicembre 2022.