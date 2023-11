SIT, perdita 9 mesi a 19,4 milioni. Risultati da contenimento costi nel 2024

SIT

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di soluzioni intelligenti per il controllo delle condizioni ambientali e la misurazione dei consumi, ha registratodeipari a 242,1 milioni di euro, registrando un decremento del 16,6% rispetto allo stesso periodo 2022.L'pari a 21,9 milioni di euro è in diminuzione del 38,4% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente e risente dell'effetto volumi soprattutto nella divisione Heating & Ventilation solo parzialmente compensato dalla divisione Metering e dalle azioni di efficientamento e contenimento dei costi.Ildel periodo è pari a una perdita di 19,4 milioni di euro contro un utile di 10,5 milioni di euro dello stesso periodo del 2022. Pesa la svalutazione dell'avviamento pari a 17 milioni, già riportata in sede di bilancio semestrale, è stata effettuata alla luce del trend e degli scenari previsti nell'utilizzo degli apparecchi a gas nel riscaldamento domestico conseguenti alla transizione energetica."Al fine di migliorare i livelli di redditività, il gruppo sta implementando le proprie strategie di contenimento costi, in buona parte strutturali - ha commentato l'- Prevediamo in questo senso risultati a partire dal 2024, ma possiamo già osservare dei parziali miglioramenti dati dalle azioni finora attivate. Rientra in questo programma l'avvio della procedura negoziale per il ridimensionamento della nostra struttura produttiva in Olanda".Al 30 settembre 2023 l'è pari a 159 milioni di euro contro 130,5 milioni del 31 dicembre 2022 e 138,7 milioni al 30 settembre 2022.