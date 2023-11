Snam, Venier: stoccaggi gas pieni a livello record del 99%

Snam

(Teleborsa) - "Lanei primi nove mesi del 2023 si è attestata a 44,4 miliardi di metri cubi, indel 13,8% rispetto allo scorso anno, mentre il prezzo medio TTF si è assestato a 40 euro/MWh nei 9 mesi 2023, in calo del 70% su base annua e ancora caratterizzato da elevata volatilità". Lo ha affermato il CEO di, nella call con gli analisti che ha seguito la pubblicazione dei risultati al 30 settembre 2023 In particolare, "il calo della domanda di gas è stato causato dalla, dale dalle". I flussi sono invece stati "ancora impattati dalla situazione geopolitica internazionale", con un calo dei volumi al Nord compensato dal GNL (+20% a/a) e dalla minore domanda (-14%).L'Italia registra ", ha detto Venier, sottolineando che l'over pressure è stata autorizzata su 2 depositi aggiuntivi e che "a novembre è ripartito il reverse flow", che consente il riempimento degli stoccaggi pur con i prelievi in atto.rispetto al passato, anche se c'è incertezza per quanto riguarda il contesto geopolitico attuale, con un mercato del gas che rimane in una situazione di fragilità e volatilità. La pianificazione energetica e il rafforzamento del sistema energetico restano cruciali per evitare nuove crisi di approvvigionamento ha aggiunto - così come è".