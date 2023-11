Wall Street cauta. Occhi su Powell

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza prudente per la borsa di Wall Street con gli investitori che monitorano le evoluzioni del conflitto in Medio Oriente e le possibili ricadute sull’economia globale.Intanto dal fronte macroeconomico, è emerso che nell'ultima settimana sono calate le richieste di sussidio alla disoccupazione, tuttavia meno di quanto atteso dagli analisti.C'è attesa per gli interventi pubblici dei presidenti della BCE e della Federal Reserve, dopo che ieri il numero uno dell'istituto statunitense, Powell, non ha parlato di politica monetaria mentre in serata interverrà a un panel organizzato dal Fondo monetario internazionale.Tra gli indici statunitensi, ilriportando una variazione pari a -0,02%; sulla stessa linea, incolore l', che continua la seduta a 4.383 punti, sui livelli della vigilia. Pressoché invariato il(-0,01%); sulla stessa tendenza, sui livelli della vigilia l'(-0,05%).