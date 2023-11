Aeffe, perdita 9 mesi a 17,8 milioni di euro. Continua riorganizzazione

Aeffe

(Teleborsa) -, società del lusso che opera sia nel settore del pret-a-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria, ha chiuso iconper 252,8 milioni di euro, rispetto a 277,1 milioni di euro del 2022 (-8,8% a tassi di cambio correnti, -8,3% a tassi di cambio costanti).L', al netto degli effetti straordinari legati alla ristrutturazione organizzativa e ad eventi promozionali straordinari come il 70° anniversario del brand Pollini e il 40° anniversario del brand Moschino, è stato positivo per 15,3 milioni di euro (con un'incidenza del 6,1%) rispetto all'EBITDA dei primi nove mesi del 2022 pari a 37 milioni (con un'incidenza del 13,4%). Laammonta a 17,8 milioni di euro, rispetto all'utile di 4,7 milioni di euro del 2022."I risultati dei primi 9 mesi continuano a riflettere la riorganizzazione e riposizionamento del Gruppo segnando un rallentamento della crescita - ha commentato- Come ci aspettavamo, le nostre, che siamo sicuri porteranno benefici. Al contempo, il Gruppo Aeffe si sta confrontando con una situazione generale di mercato sfavorevole condizionata principalmente dall'incertezza geopolitica, dalla pressione dell'inflazione e dei tassi di interesse ed anche da contingenze climatiche che hanno in maniera significativa rallentato le vendite delle collezioni invernali in tutti i mercati"."Consapevoli delle, siamo fiduciosi che la nuova direzione creativa di Moschino porterà una nuova ventata di energia e ottimismo all'interno non solo del marchio, ma anche del Gruppo - ha aggiunto - Siamo quindi tutti impegnati con convinzione nel proseguire la nuova visione strategica del Gruppo con una focalizzazione agli investimenti in ottica di crescita futura, attraverso iniziative di upgrade dei brand in portafoglio e rafforzamento nei mercati ad alto potenziale".La situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 30 settembre 2023 presenta undi 92,5 milioni di euro (109,8 milioni di euro al 31 dicembre 2022) e undi 154,6 milioni al netto dell'effetto IFRS 16 (137,6 milioni di euro al 30 giugno 2023).La società comunica inoltre che, a partire da dicembre 2023, il General Manager Asia Pacific,, assumerà anche l'incarico di, provvedendo a supervisionare e coordinare tutte le attività retail a livello internazionale oltre che a potenziare e portare avanti lo sviluppo globale del brand.