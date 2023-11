BCE, Lagarde: livello tassi ci porterà a obiettivo inflazione al 2%

(Teleborsa) - La presidente della BCE,, ha dichiarato che, date le nostre previsioni attuali sui, "siamo a un livello a cui riteniamo che, se mantenuto abbastanza lungo, ci porterà all'obiettivo del 2% di inflazione nel medio termine". In unain trasmessa in diretta con il Financial Times, Lagarde ha insistito sul fatto che "abbastanza a lungo significa abbastanza a lungo" e più nello specifico "nei prossimi due trimestri non vedremo" sulla linea dei tassi e più a lungo termine "dipenderà dai criteri che indichiamo".Nell'area euro "l'inflazione è calata in maniera massiccia" nell'ultimo anno: "a ottobre un anno fa era al 10,6%, adesso e' al 2,9%: è un cambiamento pesante", ha poi sottolineato, spiegando che molto di questo calo ha a che fare anche con il calo dei. "Dobbiamo davverocosa fanno i prezzi dell'energia più avanti. Se restasse relativamente piatta perderemmo l'quindi non dobbiamo assumere che questo 2,9% come qualcosa che va preso per scontato a lungo, potrebbero esserci", ha avvertito.Lagarde ha poi affermato che la Banca centrale europea non sta vendendo attivamentee non ha preso decisioni in tal senso, mentre si limita a non rinnovare quelli che giungono a scadenza nel suo. Per quanto riguarda ilvarato durante la crisi Covid () "per il momento continuiamo a reinvestire" i titoli che giungono a maturazione. La discussione sulla riduzione delle consistente del Pepp "si farà in futuro", ha aggiunto.La presidente della BCE ha poi affermato di non sentirsi a suo agio con il fatto che i governi dell'Unione Europea non sono ancora riusciti a concordare un nuovo quadro di regole sulla, con la riforma del, mentre "un quadro di governance europea di bilancio è di importanza cruciale, visto che non abbiamo una unione di bilancio ma una unione monetaria". "Anche per la nostra– ha spiegato – dobbiamo capire con quali parametri i ministri delle Finanze decideranno i loro bilanci e gestiranno le loro posizioni per ridurre i loroquando necessario". Lagarde ha comunque espresso apprezzamento per il lavoro compiuto all'ultimoe per l'impegno che due paesi chiave, Francia e Germania, stanno portando avanti su questo negoziato.Infine ha commentato la decisione della Commissione Ue di affidare ail compito di redigere uno studio sul futuro dellanell'Unione Europea. "Penso che sia ottimo che qualcuno con il calibro intellettuale di Mario Draghi si stia focalizzando su queste questioni e lo aiuteremo in ogni modo possibile, se chiederà aiuto ai nostri economisti". Penso che questo compito "richieda di andare veramente in profondità nelle analisi settoriali, granulari, per identificare quelle aree in cui l'Europa è rimasta indietro – ha aggiunto –. La questione ci riguarda perché coinvolge lae ha un impatto su, fattori a cui siamo attenti".