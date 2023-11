LSEG, risolto problema tecnico su indici azionari britannici e italiani

London Stock Exchange Group

(Teleborsa) - Idi FTSE Russell hannonel corso della mattina. Lo ha detto a Reuters un portavoce di(LSEG), società che controlla il gestore di indici FTSE Russell."Si è verificato un. Il problema è stato ora risolto e tutti gli indici vengono calcolati e pubblicati per tutti i fornitori", ha detto il portavoce.Secondo Bloomberg, i problemi hanno interessato ildel Regno Unito, ilitaliano e il, il maggiore indice del Sud Africa.Nel corso della mattinataaveva prima (alle 10:15) comunicato il valore dell'indice FTSE MIB poteva essere "non aggiornato" e poi (alle 11:00) detto che "la corretta diffusione dell'indice FTSE MIB" era "stata ripristinata".Ilunalla Borsa di Londra per gli ultimi 80 minuti della sessione. L'interruzione aveva interessato principalmente le azioni a piccola capitalizzazione, mentre i titoli FTSE 100, FTSE 250 e International Order Book (azioni quotate a Londra di società estere) avevano scambiato normalmente.