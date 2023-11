Piazza Affari in leggero ribasso, sostenuta da banche ed energia

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che, interpretate in modo più restrittivo di quanto il mercato si aspettava. Il banchiere centrale statunitense ha dichiarato che il FOMC continuerà a muoversi con cautela, ma ha ripetuto cheSul, nela settembre il deficit commerciale è lievemente migliorato a -14,3 miliardi di sterline, mentre la produzione industriale, come da attese, è risultata invariata su base mensile; inoltre, nel 3° trimestre il PIL britannico preliminare è rimasto congiunturalmente stabile (0% t/t), contro attese di un calo di -0,1% t/t. Dopo un modesto rimbalzo congiunturale messo a segno ad agosto, la produzione industriale in invariata a settembre, secondo i dati diffusi dall'Istat.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,069. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,56%. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+1,34%), che raggiunge 76,75 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +179 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,50%.discesa modesta per, che cede un piccolo -0,59%, vendite su, che registra un ribasso dell'1,26%, e seduta negativa per, che mostra una perdita dello 0,94%.Sessione debole per il, che scambia con un calo dello 0,29% sul; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 30.469 punti. Negativo il(-0,81%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per il(-1,26%).Tra lea grande capitalizzazione, in evidenza, che mostra un forte incremento del 4,15%. Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,85%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,68%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,61%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,74%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,69%. Scivola, con un netto svantaggio del 3,49%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,17%.Tra i(+3,29%),(+3,08%),(+2,31%) e(+1,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,62%. In perdita, che scende del 4,57%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,45%.scende del 3,19%.