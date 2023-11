Produzione industriale, Istat: in calo a settembre (-2%)

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Al netto degli effetti di calendario, al’indice complessivo delladiminuisce in termini tendenziali del 2,0% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 22 di settembre 2023). Si registrano incrementi tendenziali solo per i(+2,6%); calano, invece, l’energia (-0,4%), i beni intermedi (-2,6%) e in misura più marcata i beni di consumo (-6,5%). È quanto emerge dai dati pubblicati dallsulla produzione industriale italiana a settembre.Tra idi attività economica ladi mezzi di trasporto presenta un’ampia crescita tendenziale (+11,2%), seguono la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+2,3%) e la fabbricazione di prodotti chimici (+0,9%). Le flessioni maggiori si registrano nell’industria del, dellae della(-11,6%), nelle, abbigliamento, pelli e accessori (-10,9%) e nella fabbricazione di articoli in(-4,0%).La stima di settembre dell’della produzione industriale rimane invariato rispetto ad agosto. Nella media delil livello della produzione aumenta dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. Nello specifico, l’indice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali per i beni strumentali (+1,5%), l’energia (+1,1%) e i beni intermedi (+0,8%); viceversa, si osserva una flessione per i beni di consumo (-2,2%)."A pesare sui numeri dell’industria è il livello ancora elevato dei prezzi in Italia, con i prodotti più acquistati dalle famiglie che registrano una marcata crescita ed effetti negativi diretti sulla spesa – spiega il– La conferma arriva dai beni di consumo, per i quali la produzione a settembre crolla del -2,2% su base mensile e addirittura del -6,5% su anno, il dato più elevato di tutti i raggruppamenti monitorati dall’Istat". “Dati pessimi! Il Paese è bloccato. Il fatto che a settembre la produzione resti invariata su base mensile è un segnale allarmante considerato che in agosto non tutte le imprese sono aperte. Insomma, il terzo trimestre è cominciato molto male, con un crollo congiunturale dello 0,9%, ma nei due mesi successivi il recupero su giugno non c'è stato", ha affermato, presidente dell'Secondo le stime di, peggiorano le aspettative per la produzione industriale italiana nel. Nello specifico l'istituto prevede una produzione in flessione dello 0,6% congiunturale a ottobre e dello 0,1% a novembre, e piatta nell'ultimo mese dell'anno. Nella media del quarto trimestre, si registrerebbe dunque una caduta dello 0,6% rispetto al periodo luglio-settembre. "Il 4° trimestre parte con un’eredita` statistica positiva e pari a 0,3% t/t. E’ troppo presto pero`, a nostro avviso, per considerare terminate le difficolta` del settore industriale, visto che le indagini di fiducia delle imprese continuano a segnalare debolezza (il PMI manifatturiero e` rimasto in territorio recessivo per il settimo mese di fila a ottobre, tornando anzi a calare a 44,9 da 46,8 precedente)", hanno commentato invece glidi