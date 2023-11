Special Flanges (Wise Equity) acquista la belga Hertecant Flanges

(Teleborsa) -, fondo gestito da Wise Equity SGR, ha acquisito il 100% del capitale sociale di(holding di Hertecant Flanges) da investitori belgi (PMV, Down2Earth Capital), tramite la propria partecipataWise Equity è specializzata nella gestione di fondi chiusi di Private Equity che investono in società` di piccole e medie dimensioni con focus sull'Italia. Special Flanges è un'azienda italiana leader nella. Hertecant Flanges è un'azienda belga attiva nella forgiatura e nella lavorazione meccanica.L'operazione - si legge in una nota - si basa sull'di Special Flanges e di Hertecant Flanges, sia in termini di gamma di prodotti, che di copertura geografica, e consentirà al nuovo gruppo di diventare, con un fatturato aggregato superiore ai 100 milioni di euro, di cui oltre l'80% generato fuori dall'Italia."Questa operazione è un'importante passo per lo sviluppo di un gruppo leader indiscusso nella propria nicchia di mercato e con una forte presenza internazionale - ha commentato, Investment Manager di Wise Equity - Le due società si integrano perfettamente e riteniamo che il gruppo abbia solide basi per continuare il percorso di crescita grazie anche alla".