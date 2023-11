UniCredit si conferma Main Partner di Pitti Immagine

UniCredit

(Teleborsa) -si confermadi. E' stato infatti rinnovato l'accordo di collaborazione per il triennio 2023-2025 tra la banca e la società leader nella promozione dell'industria e del design della moda italiana."Il rinnovo di questa partnership - dichiara, Responsabile Client Strategies UniCredit - conferma il nostro impegno a sostegno del settore Moda e, più in generale, del tessuto produttivo nazionale. Siamo entusiasti di proseguire la collaborazione con Pitti, contribuendo a tenere alti i riflettori su uno dei comparti di punta del Made in Italy, rispetto al quale intendiamo continuare a porci come interlocutore attivo in materia di innovazione, sostenibilità ed internazionalizzazione. Temi su cui possiamo fare la differenza attingendo alle professionalità e al know how del nostro network, allo scopo di supportare concretamente le imprese italiane nei relativi percorsi di transizione ecologica e digitale. Questo, per noi, significa rendere tangibile il nostro operato, perseguendo attivamente il nostro obiettivo cardine: fornire alle comunità le leve per il progresso".Il rinnovo delladi UniCredit per Pitti Immagine, in coerenza con ilcon cui la Banca intende contribuire alla crescita e allo sviluppo sostenibile del sistema Paese, vede ancora il Gruppo bancario nel ruolo di Main partner attivo, in prima linea per offrire la propria expertise e il proprioad uno deidell'economia italiana. La sinergia tra UniCredit e Pitti Immagine prevede infatti anche un percorso di collaborazione per accompagnare le imprese del comparto nelle sfide della sostenibilità e dell'internazionalizzazione; e per arricchire i percorsi formativi avviati da Pitti con le scuole di moda, valorizzando il percorso di crescita dei giovani talenti.Il primo appuntamento della nuova sinergia tra UniCredit e Pitti Immagine è in occasione di, in programma dal 9 al 12 gennaio in Fortezza da Basso, a Firenze. Nell'ambito della collaborazione con Pitti, durante i quattro giorni del salone, l'allestito in Fortezza da Basso ospiterà diversi momenti di incontro e conversazione su moda, innovazione, economia, sostenibilità e lifestyle.