Assoreti, patrimonio nel 3° trimestre pressoché stabile a 746 miliardi

(Teleborsa) -. Secondo l'ultimo rapporto Assoreti, ila fine settembre era pari a, in leggera contrazione rispetto al precedente mese di giugno (-0,1%) e con una crescita del 6,7% rispetto al valore assunto a fine 2022.Ladi strumenti finanziari, gestioni patrimoniali e prodotti assicurativi/previdenziali è pari, risultatoe rappresentativo dell’84,6% del patrimonio (+2p.p. su dicembre 2022).La quota investita in prodotti delsi attesta ai di euro, con una(il 63,2% del portafoglio; -2,8p.p.) mentre la valorizzazione degliaumenta del 37,3% e si attesta a(il 21,4% del patrimonio; +4,7p.p.). Laa 115 miliardi (-5,5% rispetto a dicembre 2022), con un’incidenza in portafoglio pari al 15,4% (-2p.p.)."La gestione del risparmio degli italiani assistiti dalle Reti Associate sta dando risposte adeguate in un contesto ancora complesso", dichiara, Presidente dell’Associazione, aggiungendo "l'orientamento della consulenza finanziaria è sempre più allineato ad un, dove la programmazione deglie ladel portafoglio rappresentano fattori determinanti per una corretta gestione dei risparmi".Guardando più nello specifico alil valore deglisottoscritti direttamente, si attestadi euro, con una crescita del 3,3% rispetto a fine 2022 e un’incidenza complessiva sul portafoglio che si attesta a 27,2% (-0,9p.p.). Irappresentano il 24% del portafoglio con 178,7 miliardi di euro mentre ivalgono 21,1 miliardi (2,8% del portafoglio).La valorizzazione delleè pari a 76,2 miliardi (+4,6%) e rappresenta il 10,2% del portafoglio (-0,2p.p.); la dinamica di crescita risulta più marcata per le Gpm - Gestione Patrimoniale Mobiliare (+7%) il cui valore (37,8 miliardi) si avvicina ulteriormente a quello delle Gpf - Gestione Patrimoniale in Fondi (38,4 miliardi).: le masse complessive scendono adi euro (-0,3%), con un’incidenza in portafoglio in calo al 23,5% (-1,7p.p.). La flessione coinvolge in particolare i(-7,3%) e solo più marginalmente i prodotti multiramo (-0,8%), mentredel 3,5%. Crescono anche i prodotti prettamente previdenziali (+7,9%) e raggiungono i 17 miliardi.Quanto al, nei primi nove mesi dell’anno, sotto la spinta dei volumi di raccolta,(+95,2%), ora pari a 52,4 miliardi di euro e con un’incidenza del 7%. Crescono anche le altre tipologie di strumenti finanziari; in particolare le(+34,3%), pari a 27,4 miliardi di euro, ed i(+10,1%), con una valorizzazione di 50,5 miliardi.