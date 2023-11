Banca Generali, Mossa: guidance NII 2023 rivista al rialzo, confermata per 2024

Banca Generali

(Teleborsa) - "La. La nostra, pur garantendo la solidità della banca. La remunerazione degli azionisti è uno dei pilastri del piano e intendiamo rispettarla". Lo ha affermato l'amministratore delegato e direttore generale di, nella call con la comunità finanziaria che ha seguito la pubblicazione dei risultati al 30 settembre 2023 Mossa ha parlato di "" nei primi nove mesi dell'anno, con net inflows "solidi in un ambiente complesso", "un patrimonio della clientela che ha raggiunto 88,8 miliardi di euro e un utile netto ricorrente ai massimi livelli di sempre a quota 249,9 milioni di euro".L'AD ha spiegato che "laa circa 300 milioni di euro, rispetto a range precedente di 250-280 milioni di euro, mentre per il prossimo anno confermiamo la precedente stima di 270-280 milioni di euro".Sul fronte deiha evidenziato che ci sono "", parlando delle masse totali al nuovo massimo storico di 88,8 miliardi di euro (+7% anno su anno), trascinate da net new money (4,3 miliardi) e un'asset performance positiva (+2,9% YoY, +1,6% YTD). I fee generating assets (AUM + AUC under Advanced Advisory) si sono assestati al 68% dei total assets driven, con Mossa che ha affermato che "con una normalizzazione sono fiducioso di tornare al valore standard di 70-75%".