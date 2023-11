Banca Generali, raccolta netta per 311 milioni di euro a ottobre

Banca Generali

(Teleborsa) -ha realizzato unapari a 311 milioni di euro a2023, che ha portato il totale dei nuovi flussi da inizio anno vicino ai €4,7 miliardi, in leggera crescita (+2%) rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno a conferma della continua ricerca di consulenza professionale da parte delle famiglie.Ilnel suo complesso ha visto flussi netti per €552 milioni (€5,3 miliardi da inizio anno). La dinamica è stata favorita dalla sottoscrizione diper un importo di €314 milioni (1,83% dell'emissione totale). Al risultato ha inoltre contribuito il buon risultato messo a segno dai prodotti strutturati (€102 milioni la raccolta del mese, €864 milioni da inizio anno). Per il secondo mese consecutivo si è inoltre confermata un dato dellain positivo, al netto della sottoscrizione di BTP Valore 2028.A livello di, Banca Generali segnala il netto rafforzamento del processo di stabilizzazione della raccolta assicurativa (-€67 milioni nel mese) grazie alle iniziative messe in atto nel periodo. I prodotti gestiti hanno invece risentito dei deflussi straordinari da fondi/Sicav (-€173 milioni nel mese), principalmente legati a fondi di terzi (-€113 milioni nel mese), su cui ha pesato la persistente volatilità dei mercati finanziari del periodo.si sono confermati positivi a €76 milioni, trainati dal risparmio amministrato (€121 milioni nel mese, €1,5 miliardi da inizio anno).