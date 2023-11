Esprinet, utile 9 mesi scende a 8,4 milioni di euro

Esprinet

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella distribuzione di IT, Consumer Electronics e Advanced Solutions, ha chiuso iconda contratti con clienti pari a 2.744,9 milioni di euro, in decrescita del 15% rispetto al risultato dello stesso periodo dello scorso anno. Ilè pari a 154,1 milioni di euro (-8%).L', calcolato al lordo di costi di natura non ricorrente sostenuti dalla capogruppo in relazione all'accordo tombale raggiunto con l'Agenzia delle Entrate, è pari a 36,6 milioni di euro (-33%). L'è pari a 8,4 milioni di euro, rispetto a 25 milioni di euro nei nove mesi del 2022."L'esercizio 2023 è caratterizzato da forti tensioni geopolitiche e da una persistente instabilità del mercato ICT ed è anche un anno di transizione per Esprinet - ha commentato l'- Abbiamo, anche ridisegnando funzionalmente V-Valley, la divisione che si occupa di Solutions e Servizi. Grazie a ciò oggi possiamo vantare un considerevole incremento complessivo del Gross Profit margin unito ad una progressiva ottimizzazione dei costi"."Il Gruppo sta così, adattando la propria strategia al fine di non mancare il volano della ripresa dei prossimi anni - ha aggiunto - Gli analisti sono infatti ormai concordi nel prevedere un 2024 di recupero del mercato degli Screens e dei Devices, aree su cui il Gruppo è tradizionalmente più forte".Laè negativa per 260,6 milioni di euro e si confronta con la posizione al 30 settembre 2022 negativa per 382,5 milioni di euro e negativa per 207,2 milioni di euro al 30 giugno 2023. Il miglioramento rispetto alla chiusura del terzo trimestre 2022 consegue alle azioni di contenimento del livello di capitale circolante investito netto rispetto ai valori accumulati nel corso dell'esercizio 2022.Esprinetdell'EBITDA Adj. nella fascia tra i 70 e gli 80 milioni di euro, riportandosi indicativamente ai valori dell'esercizio 2020, ma con un Gross Profit margin ben superiore.