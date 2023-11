Eventi e scadenze: settimana del 13 novembre 2023

Giovedì 09/11/2023

Lunedì 13/11/2023

Acinque

algoWatt

Antares Vision

Avio

Banca Generali

Centrale Del Latte D'Italia

ERG

Esprinet

Eurogroup Laminations

Gabetti

Generalfinance

Giglio Group

Growens

Health Italia

Italian Design Brands

Landi Renzo

LU-VE Group

Monrif

Newlat Food

Pininfarina

SAES Getters

Seco

Tyson Foods

Unieuro

Valsoia

WIIT

WIIT

LU-VE Group

Martedì 14/11/2023

A2A

Aeroporto di Bologna

Alkemy

Avio

B&C Speakers

Cairo Communication

Cembre

Cia

Class Editori

Cy4Gate

El.En

Emak

ENAV

ERG

Eurotech

FILA

Fincantieri

Fine Foods & Pharmaceuticals NTM

FNM

Garofalo Health Care

Home Depot

Il Sole 24 Ore

Immsi

Irce

ITway

Italian Exhibition Group

Ivs Group

MARR

Mondo TV

MutuiOnline

Orsero

Rai Way

Rai Way

Ratti

Reply

Revlon

Sabaf

Salcef Group

Servizi Italia

SOL

Somec

Tamburi

Technoprobe

Unidata

Unieuro

Mercoledì 15/11/2023

Caleffi

Cisco Systems

Cy4Gate

El.En

Energy

Industrie Chimiche Forestali

Innovatec

Solid World Group

Spindox

Triboo

Seco

Giovedì 16/11/2023

Alibaba

Gap

Generali Assicurazioni

H-Farm

Macy's

Meglioquesto

Wal-Mart

Venerdì 17/11/2023

Aatech

Alfio Bardolla

Circle

Finanza.Tech

Fope

Generali Assicurazioni

Reti

Websolute

(Teleborsa) -- La 29° edizione del MedFilm si svolge a Roma, con un ricco programma di film, meetings professionali, anteprime, focus ed eventi speciali. Festival dedicato alla promozione e diffusione del cinema del mediterraneo, mediorientale ed europeo (fino a domenica 19/11/2023)- Riunione della Commissione per i problemi economici e monetari- Bruxelles - Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, riceve Tony Murphy, Presidente della Corte dei conti europea- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Vienna - Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia, partecipa al Vienna Economic Forum; incontra Dimitar Kovachevski, Primo Ministro della Macedonia del Nord, Patrono del Vienna Economic Forum- Milano - "The global event for the finance community", ha l'obiettivo di riunire tutti i protagonisti del mondo finanziario, banchieri, fondi di private equity, operatori immobiliari e società di gestione patrimoniale. Alla Conferenza iniziale "Action Plan for the Italian Economy" interverranno, tra gli altri, il Sottosegretario di Stato Federico Freni, i CEO di TIM, SACE e INVIMIT Sgr (fino a venerdì 17/11/2023)- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia (fino a venerdì 17/11/2023)- Bruxelles - La Annual Research Conference (ARC) è organizzata quest'anno da Directorate-General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN). Tema: "European Integration, Institutions and Development". Discorso di apertura di Paolo Gentiloni (fino a mercoledì 15/11/2023)- Senato - Le Commissioni riunite Bilancio Camera e Senato svolgono le audizioni di Confindustria (h 11.30), Banca d'Italia (h 16.30), Corte dei conti (h 17.30), Cnel (h 18.30), Istat (h 19.15), in merito al Ddl bilancio 202410:00 -- Auditorium Inail, Roma - Evento di lancio nazionale della campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri” 2023-2025, organizzato dall’Inail in qualità di Focal Point Italia dell’Eu-Osha (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro)10:30 -- Webinar CDP Uncem, per illustrare le caratteristiche degli strumenti di finanziamento CDP a sostegno degli investimenti degli Enti Locali, con focus sul Fondo Rotativo per la Progettualità, il Prestito Green e le Anticipazioni di Tesoreria11:00 -- Webinar del ciclo di incontri "Italia 2023: Persone, Lavoro, Impresa", la piattaforma di dialogo con i massimi esponenti del mondo delle istituzioni, della finanza e dell’impresa, promossa da PwC Italia con il gruppo editoriale GEDI. Tra gli interventi, il Ministro Andrea Abodi e il Presidente del CONI Giovanni Malagò. Evento online11:00 -- Napoli - Il Presidente Sergio Mattarella sarà alla Cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2023/2024 dell'Università degli Studi Federico II e visiterà il Complesso Universitario Scampia11:30 -- Università degli Studi di Salerno - Inaugurazione della seconda edizione del Master Tyrrhenian Lab promosso da Terna con gli atenei di Salerno, Palermo e Cagliari. Verranno anche consegnati i diplomi agli studenti che hanno da poco terminato la prima edizione. Saranno presenti Igor De Biasio, Presidente di Terna, e Vincenzo Loia, Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Salerno15:00 -- Montecitorio - Convegno in occasione del 20° anniversario della Convenzione Unesco Ich sulla protezione del patrimonio culturale immateriale. Apre i lavori il vicepresidente della Camera, Sergio Costa. Interviene, tra gli altri, Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione informazioni periodiche aggiuntive al 30 settembre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie Periodiche Aggiuntive al 30/09/2023- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato al 30 settembre 2023- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio consolidato di gestione al 30.09.2023- Appuntamento: Presentazione dei risultati alla comunità finanziaria15:30 -- Appuntamento: Conference call di presentazione dei Risultati al 30.09.203 - Relatori: Matteo Liberali, Presidente & CEO, Eligio Macchi, CFO e Michele Garulli, Investor Relator- Roma - L'ottava edizione del Summit "Costruire la Nazione digitale" è organizzato da The Innovation Group sul tema dell’innovazione digitale delle Imprese e della Pubblica Amministrazione. Interverranno, tra gli altri, il presidente Acciaierie d'Italia, il Prefetto e DG Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e il ministro Urso (fino a giovedì 16/11/2023)- Auditorium Conciliazione, Roma - Evento organizzato da ALIS, nel corso della quale interverranno membri del Governo, referenti istituzionali, imprese, tecnici, professionisti e stakeholders, per dibattere su sviluppo sostenibile, competitività delle imprese, digitalizzazione, occupazione e ruolo strategico del trasporto e della logistica (fino a mercoledì 15/11/2023)- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema09:00 -- Roma - "Connessi per l'Italia – Persone, infrastrutture e servizi per il futuro del Paese". L’evento si incentrerà sulla presentazione del Rapporto annuale sulla Filiera TLC predisposto dagli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Urso, il ministro Calederone in videomessaggio, il Sottosegretario di Stato Butti, il Presidente di BEREC e gli AD di TIM, Vodafone, Open Fibe, Wind Tre e Fastweb09:30 -- Senato - Le Commissioni riunite Bilancio Camera e Senato svolgono l'audizione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari in merito al Ddl bilancio 202410:00 -- Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Roma - Conferenza organizzato dal Ministero degli Esteri e Federchimica Assobiotec10:30 -- Camera dei deputati - Confederazione Nazionale Coldiretti e Italgas firmeranno un protocollo d'intesa volto a favorire lo sviluppo del biometano in Italia. Partecipano, tra gli altri, l'AD di Italgas e il presidente di Coldiretti11:00 -- Milano - Dopo l'introduzione del Presidente di Altagamma Matteo Lunelli, si terrà la presentazione dell’Altagamma-Bain Worldwide Luxury Market Monitor 2023 e dell'Altagamma Consensus 2024: le stime sulle previsioni del mercato, realizzato con il supporto dei più importanti analisti finanziari e illustrato da Stefania Lazzaroni, DG di Altagamma11:00 -- Roma - "Transizione e Sostenibilità: Sfide e Opportunità, Visioni e Realtà". Interverranno, tra gli altri, il Presidente CONFETRA e i ministri Matteo Salvini e Adolfo Urso11:00 -- Taranto - Il Presidente Sergio Mattarella sarà al Festival della Cultura Paralimpica11:00 -- Senato - Le Commissioni riunite Bilancio Camera e Senato svolgono l'audizione del Ministro Giancarlo Giorgetti in merito al Ddl bilancio 202411:30 -- Presentazione delle Linee Guida elaborate dal COMI (Comitato degli Operatori di Mercato e degli investitori) sulla semplificazione dei prospetti di offerta e ammissione alla negoziazione. L'incontro si svolge in modalità Webinar14:00 -- Montecitorio - Partecipazione del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, alla deposizione della targa in onore dei 19 italiani caduti nella strage di Nassiriya15:00 -- Montecitorio - Incontro del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, con il Presidente del Governo della Repubblica di Slovenia, Robert Golob- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Regolamento BOT- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 30 Settembre 2023- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di gestione al 30 settembre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie trimestrali al 30 settembre 2023- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023- CDA: Approvazione delle Informazioni Finanziarie aggiuntive al 30 settembre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione relativo al trimestre in chiusura al 30.09.2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- CDA: Approvazione resoconto intermedio di gestione del terzo trimestre 2023- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023- Appuntamento: Presentazione analisti- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea a Francoforte- Fiera Milano Rho - Manifestazione leader in Italia per le soluzioni innovative e sostenibili per le costruzioni e l’involucro. Per aziende, buyer, professionisti, tecnici e operatori le soluzioni più avanzate per portare il mondo delle costruzioni nel futuro (fino a sabato 18/11/2023)- Fortezza da Basso, Firenze - Forum nazionale di aggregazione e interazione dedicato alla comunità del sistema di protezione civile e prevenzione dei rischi, a tecnici e amministratori della PA, imprese, professionisti, ricercatori, per l'utilizzo delle tecnologie per il controllo e la gestione dell'ambiente. Partecipa l'ENEA (fino a sabato 18/11/2023)- Debito delle Amministrazioni centrali; Mercato finanziario; Debito lordo delle Amministrazioni pubbliche; Finanza pubblica: fabbisogno e debito; Le riserve ufficiali e la liquidità in valuta estera dell'Italia10:00 -- Comitato Esecutivo Abi10:00 -- Sede FIPE, Roma - Tema dell'Assemblea della Federazione italiana Pubblici Esercizi è "La ristorazione nella comunicazione. Valori, pregiudizi e strumentalizzazioni". Tra gli altri, saranno presenti i Ministri Adolfo Urso e Francesco Lollobrigida, i Presidenti di Confcommercio-Imprese per l’Italia, Carlo Sangalli, e FIPE-Confcommercio, Lino Enrico Stoppani10:00 -- Milano - Al convegno, organizzato da Anitec-Assinform, interverranno tra gli altri, il Presidente di Anitec-Assinform, il Ministro Urso e la Direttrice Generale di Fondazione Altagamma11:30 -- Conferenza stampa di presentazione dei risultati raggiunti da Volotea nell'estate 2023, i key points della strategia per il 2024 e gli obiettivi per Verona14:45 -- La Commissione Attività produttive svolge l'audizione del Ministro del Turismo, Daniela Garnero Santanchè, in merito alla situazione del turismo anche alla luce della chiusura della stagione estiva 2023 e all’esito della campagna promozionale curata dal Ministero del Turismo- Regolamento medio-lungo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive15:30 -- Appuntamento: Conference call con gli investitori per la presentazione dei risultati finanziari Q3 2023- Bologna - Rassegna Internazionale per il futuro della mobilità, per la transizione energetica ed ecologica e le innovazioni nel settore automotive. Parteciperanno innovatori, tecnologi e istituzioni (fino a sabato 18/11/2023)- L'evento "La sfida territoriale. Geografie e strategie contro le crisi climatica e demografica", organizzato da UNCEM, si svolge a Treia (fino a sabato 18/11/2023)10:00 -- Budapest - Visita ufficiale del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, in Ungheria11:00 -- Imprese multinazionali - Anno 202111:30 -- Roma - Evento “Partner per il Futuro. Reimmaginiamo la salute insieme”. Durante la giornata è previsto il coinvolgimento di istituzioni e rappresentanti di associazioni, per confrontarsi e capire come collaborare e migliorare concretamente il futuro della salute12:30 -- Francoforte - Discorso di apertura, pre-registrato di Christine Lagarde, in qualità di presidente dell'ESRB alla 7a conferenza annuale del European Systemic Risk Board- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione delle Informazioni finanziarie al 30 settembre 2023- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Risultati di periodo- Danimarca e Lituania - DBRS pubblica la revisione del merito di credito- Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull'estero- Irlanda e Slovacchia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Portogallo e Malta - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Italia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- LUISS Guido Carli, Roma - Conferimento del Premio per l’ Economia, ad Antonio Patuelli, Presidente Abi- Spagna e Lituania - Fitch pubblica la revisione del merito di credito09:00 -- Budapest - Partecipazione del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, alla XI Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti dei Paesi del Sudest europeo09:30 -- Università Bocconi, Milano - All'evento si discuterà sul ruolo della scienza per il superamento dei conflitti internazionali con esperti e con approccio multidisciplinare, prendendo in esame l’ambito scientifico, sanitario, economico e sociale. Tra gli interventi, Francesco Billari (Rettore Università Bocconi), Paolo Gentiloni e Paolo Veronesi (Presidente di Fondazione Veronesi)10:30 -- Milano - Durante l'evento verranno presentati i risultati della quarta edizione della Ricerca realizzata dagli Osservatori Digital Innovation in collaborazione con AssoSoftware sul software gestionale in Italia11:00 -- Montecitorio - Alla Cerimonia di conferimento dei Premi Leonardo 2023 del Comitato Leonardo, interverranno la Presidente del Comitato Leonardo Luisa Todini, il Presidente dell’Agenzia ICE Matteo Zoppas, la Vicepresidente di Confindustria Barbara Beltrame Giacomello. È prevista la partecipazione dei Ministri Antonio Tajani e Adolfo Urso- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Pubblicazione dei risultati- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti