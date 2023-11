L'Ecopillola di Andrea Ferretti: i tassi scenderanno, ma non prima dell' autunno 2024

(Teleborsa) - L'Istat nel terzo trimestre del 2023 ha registrato per il PIL italiano una crescita nulla rispetto al trimestre precedente. "Tutti gli osservatori sono concordi nello stimare un PIL italiano per il 2023 compreso tra un +0,7% e un +0,9%. Dubito seriamente che nel quarto trimestre il PIL italiano possa riservarci delle sorprese", ha commentato l'economista"Questo dato non è unconsiderando che a ottobre 2022 S&P e Moody's prevedevano un PIL italiano in calo di una percentuale compresa tra -1,2% e -1,4%", ha quindi ricordato. Ferretti ha sottolineato che "questo rallentamento del PIL non è un problema solo italiano. È un problema globale dovuto sicuramente a un'e alladovuto al rallentamento del potere di acquisto da inflazione. Tanto è vero che nel terzo trimestre anche l'area Euro è scesa dello 0,1% in termini di PIL"."Semmai – ha aggiunto Ferretti – quello che preoccupa è che la locomotiva tedesca stenta davvero a ripartire. Questo ovviamente potrebbe portare problemi alla crescita europea nel 2024. Tanto è vero che laa settembre ha evidenziato un calo dell'1,4%, molto peggio delle previsioni che stimavano un calo dello 0,1%. Con l'aggravante di settori come quello auto, a noi molto vicino, che sono scesi anche del 5%".Più "confortante" invece la situazione sul fronte dell'. "Ilad ottobre evidenzia in Italia un'inflazione in netto rallentamento, +1,8% rispetto ad ottobre 2022. Era +5,3% a settembre – ha ricordato l'economista – e +9,2 % a dicembre 2022". "Non c'è dubbio che la principale causa della discesa dei prezzi in Italia ad ottobre sia il fortedei prezzi delle fonti energetiche rispetto ad ottobre 2022 quando erano decisamente molto alti – ha spiegato –. Questo si vede chiaramente dall', ossia dall'inflazione al netto dellee dell', che è scesa dal 4,6% di settembre a un 4,2% di ottobre, quindi in maniera meno vistosa"."Questa discesa dell'inflazione non è solo un fenomeno italiano – ha quindi sottolineato Ferretti – ma un fenomeno a livello europeo.evidenzia infatti l'inflazione dell'Eurozona è scesa, sempre su base annua, dal 4,3% di settembre al 2,9% di ottobre, con alcuni Paesi che sono entrati in un'area di inflazione negativa come(-1%) e(-1,7%)""Rallentamento della crescita in Europa, inflazione in deciso calo, pausa dell'aumento dei tassi alla FED. Tre presupposti fondamentali per iniziare a parlare di una discesa deiin Europa. Temo però non prima dell'", ha concluso Ferretti.