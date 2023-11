Professioni, Francesco Savio nuovo presidente della Fondazione Centro Studi Ungdcec

(Teleborsa) - Èil nuovo presidente della. Già consigliere nazionale dell’Unione e presidente dell’Ugdcec Padova, Savio è stato eletto al vertice del consiglio di amministrazione, di cui sono state assegnate anche le altre cariche: il segretario è Sara Pelucchi (Unione di Lecco), il tesoriere Michela Sarli (Palmi). Il Consiglio è composto inoltre da Natalie Bissoli (Milano), Matteo Cangini (Pesaro Urbino), Gaia Ceccherini (Firenze), Mario Della Porta (Nocera Inferiore), Danilo Di Giacomo (Catania), Claudia Menaguale (Teramo), Alberto Tealdi (Cuneo), Vito Zarzana (Modena)."Un onore presiedere la Fondazione Centro Studi", commenta il neo presidente. "Il nostro lavoro sarà in, i valori e i principi del precedente Cda, composto da ottimi professionisti e da amici, che nel precedente triennio hanno ottenuto importanti risultati. Porteremo, in sinergia con la linea politica dell’Ungdcec, la nostra vision per lasciare un’impronta indelebile in questo momento storico importante".Savio definisce le linee guida del lavoro della Fondazione "Intendiamo contribuire, con i nostri lavori e con i nostri contenuti, all’evoluzione del ruolo del commercialista nel nostro Paese, garantendo un futuro alla nostra categoria. Ci aspettano tre anni di grandi cambiamenti per il Paese spettatori - commenta Savio -, ci troveremo ad affrontare numerose sfide nelle quali non saremo semplici. Gli obiettivi? Dare un contributo con analisi e ricerche, fare una formazione mirata e approfondire temi attuali ed innovativi come la sostenibilità e l’intelligenza artificiale, con particolare attenzione al mondo dei giovani commercialisti. Un lavoro che verrà necessariamente sviluppato con il contributo del Comitato Scientifico che nomineremo a breve e in sinergia con l’azione politica della Giunta dell’Unione".