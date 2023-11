ABTG, ok acquisizione 51% di Novarod

Alfio Bardolla Training Group

(Teleborsa) -(ABTG), PMI leader in Italia nel digital financial & business training, ha sottoscritto in data odierna un accordo vincolante avente ad oggetto l’acquisizione della quota di maggioranza, pari al 51% della società Novarod.L'operazione - spiega una nota - si inserisce nel processo di crescita per linee esterne del Gruppo, con l’obiettivo di integrare business sinergici in termini di target clienti e di condividere la propria esperienza e il know how acquisito in termini di digital marketing.“Questa operazione si inserisce in un processo già avviato dal nostro Gruppo" - precisa Alfio Bardolla - "che ci ha visti protagonisti nelle operazioni Exdebito e AGL".NOVAROD è proprietaria del marchio Vivisalute, il primo network italiano che associa studi dentistici privati, attivo sul mercato da oltre 10 anni. Le strutture affiliate sono ad oggi 120, sono state erogate prestazioni per oltre 12 milioni di euro a circa 160.000 pazienti, su tutto il territorio nazionale.“Vivisalute può essere considerato come il Booking dell'odontoiatria” - afferma Jessica Novaresi, Amministratore di Novarod, “chi cerca online un dentista trova la nostra rete di specialisti che offre servizi di alto livello, un unico listino prezzi dal nord al sud Italia e costi estremamente vantaggiosi per le prestazioni”.Alla data di perfezionamento dell’operazione: ABTG deterrà una quota rappresentativa del 51% del capitale sociale di Novarod; i soci attuali deterranno complessivamente una quota rappresentativa del 49% del capitale sociale di Novarod.Nell’ambito dell’operazione, mentre il Consiglio di Amministrazione di Novarod sarà costituito in maggioranza da amministratori nominati da ABTG.