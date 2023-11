Eventi e scadenze del 14 novembre 2023

Giovedì 09/11/2023

Lunedì 13/11/2023

Martedì 14/11/2023

(Teleborsa) -- La 29° edizione del MedFilm si svolge a Roma, con un ricco programma di film, meetings professionali, anteprime, focus ed eventi speciali. Festival dedicato alla promozione e diffusione del cinema del mediterraneo, mediorientale ed europeo- Bruxelles - La Annual Research Conference (ARC) è organizzata quest'anno da Directorate-General for Economic and Financial Affairs (DG ECFIN). Tema: "European Integration, Institutions and Development". Discorso di apertura di Paolo Gentiloni- Milano - "The global event for the finance community", ha l'obiettivo di riunire tutti i protagonisti del mondo finanziario, banchieri, fondi di private equity, operatori immobiliari e società di gestione patrimoniale. Alla Conferenza iniziale "Action Plan for the Italian Economy" interverranno, tra gli altri, il Sottosegretario di Stato Federico Freni, i CEO di TIM, SACE e INVIMIT Sgr- Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia- Roma - L'ottava edizione del Summit "Costruire la Nazione digitale" è organizzato da The Innovation Group sul tema dell’innovazione digitale delle Imprese e della Pubblica Amministrazione. Interverranno, tra gli altri, il presidente Acciaierie d'Italia, il Prefetto e DG Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e il ministro Urso- Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolio- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Auditorium Conciliazione, Roma - Evento organizzato da ALIS, nel corso della quale interverranno membri del Governo, referenti istituzionali, imprese, tecnici, professionisti e stakeholders, per dibattere su sviluppo sostenibile, competitività delle imprese, digitalizzazione, occupazione e ruolo strategico del trasporto e della logistica08:30 -- Palazzo San Macuto - La Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari svolge l'audizione del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin09:00 -- Roma - "Connessi per l'Italia – Persone, infrastrutture e servizi per il futuro del Paese". L’evento si incentrerà sulla presentazione del Rapporto annuale sulla Filiera TLC predisposto dagli Osservatori Digital Innovation della School of Management del Politecnico di Milano. Interverranno, tra gli altri, il Ministro Urso, il ministro Calederone in videomessaggio, il Sottosegretario di Stato Butti, il Presidente di BEREC e gli AD di TIM, Vodafone, Open Fibe, Wind Tre e Fastweb09:30 -- Senato - Le Commissioni riunite Bilancio Camera e Senato svolgono l'audizione della Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Lilia Cavallari in merito al Ddl bilancio 202410:00 -- Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Roma - Conferenza organizzato dal Ministero degli Esteri e Federchimica Assobiotec10:30 -- Camera dei deputati - Confederazione Nazionale Coldiretti e Italgas firmeranno un protocollo d'intesa volto a favorire lo sviluppo del biometano in Italia. Partecipano, tra gli altri, l'AD di Italgas e il presidente di Coldiretti11:00 -- Milano - Dopo l'introduzione del Presidente di Altagamma Matteo Lunelli, si terrà la presentazione dell’Altagamma-Bain Worldwide Luxury Market Monitor 2023 e dell'Altagamma Consensus 2024: le stime sulle previsioni del mercato, realizzato con il supporto dei più importanti analisti finanziari e illustrato da Stefania Lazzaroni, DG di Altagamma11:00 -- Roma - "Transizione e Sostenibilità: Sfide e Opportunità, Visioni e Realtà". Interverranno, tra gli altri, il Presidente CONFETRA e i ministri Matteo Salvini e Adolfo Urso11:00 -- Senato - Le Commissioni riunite Bilancio Camera e Senato svolgono l'audizione del Ministro Giancarlo Giorgetti in merito al Ddl bilancio 202411:00 -- Taranto - Il Presidente Sergio Mattarella sarà al Festival della Cultura Paralimpica11:30 -- Presentazione delle Linee Guida elaborate dal COMI (Comitato degli Operatori di Mercato e degli investitori) sulla semplificazione dei prospetti di offerta e ammissione alla negoziazione. 