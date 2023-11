Servizi Italia, utile 9 mesi in crescita a 5,8 milioni di euro

Servizi Italia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e leader nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere, ha chiuso icon unconsolidato pari a 215 milioni di euro, in aumento del 6,2% (7,8% a parità di cambi) rispetto ai primi nove mesi del 2022.L'consolidato è passato da 45,7 milioni dei primi nove mesi del 2022 a 55 milioni di euro nel medesimo periodo del 2023, con un Ebitda margin in crescita di 300 bps passando dal 22,6% al 25,6% dei ricavi ovvero un incremento in valore assoluto del 20,3%.La gestione finanziaria ha evidenziato oneri finanziari in deciso aumento per 5,2 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'è stato pari a 5,8 milioni di euro, rispetto a un utile netto di 3,8 milioni dello stesso periodo dell'anno.L'al 30 settembre 2023 è pari a 122,1 milioni di euro, rispetto a 119 milioni di euro del 31 dicembre 2022.