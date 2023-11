Sole 24 Ore, Ebitda primi 9 mesi +10%

Sole 24 Ore

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi del 2023, il Gruppoha registrato ricavi consolidati pari a 148,9 milioni di euro rispetto a 149,9 milioni di euro del pari periodo del 2022 registrando una leggera flessione (-0,7%), per l’effetto combinato dei minori ricavi pubblicitari(-3,9%) ed editoriali (-1,2%), in buona parte compensati dalla crescita degli altri ricavi (+13,9%).L' Ebitda si attesta a 18,9 milioni, in aumento del 10% rispetto ai 17,1 milioni di un anno fa, mentre ilè positivo per 5 milioni, in miglioramento di 4,2 milioni di euro rispetto a 0,9 milioni del 30 settembre 2022.L'ebit è positivo per 8,8 milioni di euro (+82,8% rispetto al pari periodo 2022)., ha commentato: "I primi nove mesi del 2023 chiudono in utile, confermando il trend di miglioramento della redditività e della Posizione Finanziaria Netta in atto da fine 2022. A fronte di un sostanzialepresidio dei ricavi, peraltro, portando ad un buon risultato sul fronte dei margini".Laal 30 settembre 2023, negativa per 25,6 milioni di euro, migliora di 18,2 milioni di euro rispetto al valore al 31 dicembre 2022, che risultava negativo per 43,8 milioni di euro.Quanto alladella gestione, il Gruppo "monitora costantemente sia l’andamento dei mercati di riferimento rispetto alle ipotesi di Piano e alle eventuali ripercussioni che dovessero derivare dall’evoluzione del contesto macroeconomico e geopolitico, sia l’implementazione delle azioni previste nel Piano 2023-2026 stesso, mantenendo un’attenzione proattiva e costante al contenimento di tutti i costi e all’individuazione di iniziative che possano ulteriormente mitigare il rischio legato ai ricavi a tutela di redditività e flussi di cassa attesi".