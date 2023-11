WIIT, analisti confermano Buy grazie ad alta visibilità

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -ha ridotto aper azione (dai precedenti 30 euro) il target price su, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel mercato del Cloud Computing, confermando la raccomandazione "" sul titolo. Gli analisti scrivono che WIIT ha riportato "in linea con le nostre stime" nel terzo trimestre 2023 "Riteniamo che il trend di deleveraging e il miglioramento del trend di crescita organica in Germania potrebbero essere i principali catalizzatori per un re-rating del titolo (attualmente scambiato a 13,7x EV/EBITDA 2023 rispetto a una media storica compresa tra 18x-20x) - si legge nella ricerca - Nel complesso, riteniamo che WIIT rimanga una storia che offre un'elevata visibilità sugli utili e sui margini del 2023-24 e una buona generazione di cassa. L'per il titolo".ha confermato il prezzo obiettivo aper azione e il giudizio "". Il broker ha ridotto la stima della top line per l'anno fiscale 23 del 3% per riflettere la graduale eliminazione delle attività a basso margine (soprattutto in Italia), portando a una maggiore redditività (39,1% contro 37,6% in precedenza), molto vicina al livello dei 9 mesi. Inoltre, ha incluso(7,4 milioni di euro, da 7,0 milioni di euro). Questi cambiamenti portano a tagli del 2/3% circa all'adj. EPS per FY23/24., sottolineando gli ottimi margini in Italia che garantiscono alta visibilità alla stima di EBITDA FY23, ha confermato il target price ae la raccomandazione "". "Nel complesso, i, anche se il fatturato rimane di non diretta lettura", si legge nella ricerca. Gli analisti hanno ridotto i ricavi di 2 milioni e 3 milioni sul 2023-24, con un impatto sulla stima di Adj. EBITDA di 1 milione sul 2024 (ora 56 milioni da 57 milioni precedente, con margine appena sopra la guidance a 40,9%). FCF migliorato di 2 milioni a 18 milioni nel 2023 e -1% a 21 milioni sul 2024.