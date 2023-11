Alstom crolla a Parigi: valuta vendita asset e aumento di capitale

Alstom

(Teleborsa) -il titolo, gruppo industriale francese che opera nel settore della costruzione di treni e infrastrutture ferroviarie, dopo l'annuncio die alleviare le preoccupazioni degli investitori sul debito. "Stiamo intraprendendo un piano d'azione globale per mantenere il nostro rating investment grade e garantire i nostri obiettivi a medio termine", ha affermato il CEO Henri Poupart-Lafarge.Alstom ha dichiarato di volere punta a ridurre la sua posizione debitoria netta di 2 miliardi di euro entro marzo 2025.A seconda delle condizioni di mercato, Alstom sta valutando una serie di transazioni per accelerare la riduzione dell’indebitamento della società, tra cui: un programma digià avviato (che genererà proventi compresi tra 0,5 e 1 miliardo di euro); emissioni azionarie e simili ad azioni, compreso il rifinanziamento di determinate attività; uncon diritto di opzione per gli azionisti.registra unarispetto alla vigilia, attestandosi a 12,66 Euro. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 12,12 e successiva a quota 11,58. Resistenza a 13,2.