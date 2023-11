Borse europee in rialzo dopo i dati sull'inflazione

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che seguono i rialzi di Wall Street e dell'Asia, dopo che ieri sono stati pubblicatidi ottobre, i quali hanno rafforzato le scommesse sulla fine dell'aggressivo ciclo di rialzi della Federal Reserve.sul fronte dei prezzi al consumo sono arrivati stamattina anche in, con l'inflazione del Regno Unito che è scesa a ottobre più delle attese (+4,6% su anno), mentre sono stati confermati i valori in Francia (+4% su anno) e rivisti al ribasso in Italia (+1,7% su anno).Sempre sul fronte macroeconomico, l'Eurostat ha comunicato che ladell'Eurozona è diminuita più delle attese a settembre, mentre è salito il surplus dellaLaha rivisto al ribasso laper l'Italia quest'anno (+0,7%), alzando lievemente quella per l'anno prossimo grazie agli investimenti legati ai fondi del PNRR (+0,9%). Le attese per la crescita media dell'Eurozona sono di 0,6% per il 2023 e 1,2% per il 2024.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,086. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,36%. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,47%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +174 punti base, con ilche si posiziona al 4,34%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,76%, in luce, con un ampio progresso dell'1,02%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,62%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,56%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,53%, portandosi a 31.475 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,18%); in frazionale progresso il(+0,28%).di Milano, troviamo(+4,01%),(+2,48%),(+2,42%) e(+2,37%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,56%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,05%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,69%. Tentenna, che cede lo 0,51%.di Milano,(+3,90%),(+3,72%),(+3,67%) e(+3,42%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,03%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,13%. Preda dei venditori, con un decremento dell'1,91%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,83%.