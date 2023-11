Circle, nuovo contratto da oltre 200mila euro con spedizioniere doganale europeo

Circle

(Teleborsa) -, PMI Innovativa a capo dell’omonimo Gruppo specializzato nell’analisi dei processi e nello sviluppo di soluzioni per l’innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha firmato un nuovo contratto del valore di oltre 200.000 euro e comprensivo di servizi SaaS pluriennali ricorrenti, con uno spedizioniere doganale e operatore logistico multimodale di primaria importanza in ambito europeo.Il Cliente - spiega una nota - si affiderà a Circle Group per innovare e ottimizzare le proprie procedure gestionali grazie all’impiego del software Master SPED e di una serie di Servizi Federativi Milos correlati, con l’obiettivo di recuperare efficienza, risparmiare tempo e limitare il rischio di errori manuali, nonché di offrire importanti servizi a valore aggiunto e Dashboard a importanti Clienti Industriali.