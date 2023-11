Eurozona, sale il surplus della bilancia commerciale a settembre

(Teleborsa) -nel mese di2023, registrando un avanzo di 10,0 miliardi di euro, rispetto ai 6,7 miliardi di agosto 2023 e rispetto a un deficit di 36,6 miliardi di euro nel settembre 2022. Lo rende noto l'Istituto di statistica dell'Unione Europea (Eurostat).La prima stima per ledi beni dell'area euro verso il resto del mondo a settembre è di 235,8 miliardi di euro, in calo del 9,3% rispetto a settembre 2022. Ledal resto del mondo si sono attestate a 225,8 miliardi di euro, in calo del 23,9%.Ilè sceso a 217,3 miliardi di euro nel settembre 2023, in calo del 15,5% rispetto a settembre 2022.L'interaha registrato un surplus di 7,1 miliardi di euro negli scambi di beni con il resto del mondo a settembre, rispetto a un deficit di 47,4 miliardi di euro nel settembre 2022.