Intesa Sanpaolo, Divisione IMI Corporate &Investment Banking presenta due nuove iniziative dedicate ai giovani

(Teleborsa) - La, in linea con il Piano Strategico del Gruppo, rafforza il proprio impegno e attenzione nei confronti dei giovani attraverso due iniziative di formazione per l'acquisizione di competenze trasversali e multidisciplinari. Ha preso il via, a novembre, lain collaborazione cone conIl percorso formativo è dedicato a colleghe e colleghi under 36 della Divisione IMI CIB che operano in Italia e all'estero. In aumento, rispetto alla prima edizione, sia il numero dei partecipanti – con particolare attenzione alla rappresentatività di genere – sia le ore di apprendimento.avranno la possibilità di effettuare test individuali, lavori di gruppo e un project work finale sotto l'attenta supervisione di un team di specialisti del mondo accademico e del Gruppo. L'obiettivo di questa iniziativa è preparare i professionisti e i manager della next generation a lavorare sinergicamente in una community internazionale e multiculturale.Il programma si inserisce negli, fra cui il potenziamento dei servizi di advisory per tutti i clienti Corporate e la forte attenzione alla digitalizzazione e all'innovazione. Nel biennio 2023-2025, infatti, alle tematiche specialistiche di Corporate & Investment Banking, verranno affiancate sessioni dedicate all'acquisizione di competenze in ambiti strategici quali l'ESG, l'intelligenza artificiale e la trasformazione digitale.Con specifico riferimento allal'iniziativa rientra nella più ampia cornice del forte impegno del Gruppo in tale ambito, che ha visto la Banca moltiplicare i suoi sforzi per raggiungere una posizione ai vertici mondiali per impatto sociale e focus sul clima, con un contributo pari a circa 1,5 miliardi di euro di costi complessivamente nel quinquennio 2023-2027 al supporto di iniziative per far fronte ai bisogni sociali. Tale impegno ha in particolare trovato testimonianza nell'evento dello scorso 26 ottobre intitolatodedicato all'impegno sociale di Intesa Sanpaolo e nel corso del quale è stata data evidenza anche delle iniziative intraprese per l'inclusione educativa e il sostegno all'occupabilità soprattutto dei giovani.A ulteriore conferma dell'attenzione della Divisione IMI CIB verso i giovani non ancora inseriti nel mondo del lavoro, viene lanciata una nuova iniziativa che vedrà un ciclo di incontri in alcune delle principali università italiane dal titoloin collaborazione con, imprenditore e scrittore, autore del libro best seller "Diavoli". Obiettivo del progetto è avvicinare i giovani in maniera consapevole ai meccanismi che regolano i mercati finanziari moderni. L'autore, nel suo racconto percorrerà alcuni dei principali avvenimenti che hanno cambiato il volto e i protagonisti della finanza mondiale, come le crisi dei mutui subprime e dei debiti sovrani dei Paesi europei e la stagione del Quantitative Easing. L'iniziativa inaugura un nuovo approccio verso i giovani studenti, proponendo una narrazione coinvolgente che racconti il mondo della finanza, ne sveli i processi nascosti e permetta di comprendere meglio il presente.Il primo appuntamento è fissato ildove è previsto un saluto di benvenuto da parte del Direttore del Dipartimento di Economia e Finanza,e un intervento diChief della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo. Nei prossimi mesi saranno coinvolte altre importanti università italiane."Sono orgoglioso di dare avvio a queste due iniziative, concepite per ispirare i giovani e accompagnarli in un percorso di comprensione della finanza e di acquisizione di competenze trasversali, che bene si sposano con il mio personale impegno quale Docentepresso l'Università LUISS-Guido Carli a Roma. Sono certo che, grazie all'avvio di questi nuovi progetti, i nostri giovani talenti potranno emergere come veri protagonisti in un mercato, quello del Corporate & Investment Banking, sempre più competitivo e in costante evoluzione ––. Guardando in prospettiva, infine, è fondamentale per la nostra Divisionetrasmettere ai giovani talenti i valori etici e professionali che ci guidano quotidianamente all'interno del Gruppo Intesa Sanpaolo".