Magis, famiglia Marzi riorganizza partecipazione in totale continuità

Magis

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di nastri adesivi personalizzati, prodotti per l'imballaggio e sistemi di chiusura per l'incontinenza, ha comunicato che gli azionisti di maggioranzahanno, sottolineando la "totale continuità di governance che resta immutata e pienamente attribuibile alla famiglia Marzi".conferisce la totalità delle proprie azioni ordinarie di Magis, pari a 1.284.624, nella società holding. Le azioni PAS non sono oggetto di conferimento e rimangono per tanto detenute direttamente dal socio Maura Ancillotti.conferisce la totalità delle proprie azioni ordinarie di Magis, pari a 1.230.913, nella società holding. Le azioni PAS non sono oggetto di conferimento e rimangono per tanto detenute direttamente dal socio Marco Marzi.