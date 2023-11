Moda, digitalizzazione e sostenibilità pronte a trasformare il settore

(Teleborsa) -con una previsione di crescita aler il 2023. Il comparto moda (tessile, abbigliamento, pelli, cuoio - escludendo calzature, occhialeria, gioielleria e accessori) nel 2022 ha raggiunto iovvero il(dati NetConsulting cube).emersi nel corso dell’eventoorganizzato dal’Associazione di Confindustria che raggruppa- nel corso del quale sono state messe in evidenza le opportunità offerte dalla tè parte del progetto "avviato da Anitec-Assinform p er sensibilizzare il settore della moda all’importanza di aprirsi alla digitalizzazione,che questa offre in termini di supporto alla creatività, miglioramento dei processi produttivi, potenziamento dei canali di vendita e ampliamento dei mercati. In particolare, ilha previsto: l’elaborazione del White Paper Fashion 4.0, l’attivazione di un forum di dialogo con stakeholder del settore ed esperti del comparto digitale e infine la presentazione dei contenuti in occasione dell’evento di oggi, mercoledì 15 novembre. L'industria del fashion. infatti, si trova in un momento importante di trasformazione, che sta ridefinendo il settore sotto ildella sostenibilità e perfino nella relazione con i consumatori. guidata dalla digitalizzazione e dall'adozione di nuove tecnologie, con un giro d'affari di oltre 35mld di europer affrontare la crescente popolarità dell'e-commerce in Italia” - sottolineaPresidente di Anitec-Assinform.” Il, con previsioni di superare i 35 miliardi di euro nel 2023. La moda, comprensiva di vestiario, scarpe e accessori, è un settore trainante per il quale si prevede una crescita del 10%, -11% rispetto al 2022, per raggiungere un valore di circa 6 miliardi di euro. Gli attori chiave - compresi produttori di tessuti, case di moda e retailer - stanno affrontando un mercato in rapido cambiamento. La digitalizzazione, focalizzata su design del prodotto, processi, servizi ed esperienze, è cruciale per offrire valore ai consumatori. L'integrazione delle competenze digitali richiede investimenti nella formazione per adattarsi alle esigenze in evoluzione del mercato. La trasformazione digitale è un processo complesso ma inevitabile, che richiede una visione lungimirante e un