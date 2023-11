Balneari, Commissione Ue pronta a lettera infrazione

(Teleborsa) - La Commissione europea è pronta a inviare al governo italiano la lettera con il parere motivato sulLa lettera, che potrebbe essere pubblicata già oggi anche se manca una conferma ufficiale e non sono esclusi cambiamenti di programma dell'ultim'ora, fa seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Ue dello scorso aprile e costituisce di fatto un passo in avanti dell'esecutivo Ue nellaL'Italia, una volta ricevuta la missiva, avrà due mesi di tempo per replicare alla Commissione.Si tratta dell'ultimo passaggio prima di una possibile maxi-multa da comminare all'Italia nel caso il Paese si ostini a non adeguarsi alla. La lettera, salvo ripensamenti dell'ultim'ora, una volta inviata aprirebbe un nuovo capitolo nel lungo tira e molla tra Ue e Italia sulle concessioni balneari. Una volta recepita la missiva, un governo di un Paese membro ha due mesi per replicare a quanto indicato dalla Commissione, assicurando un adeguamento normativo. Non è un caso che, martedì pomeriggio, il dossier sia stato tra i punti più caldi del vertice ristretto di maggioranza convocato dallaa Palazzo Chigi. Il capo del governo ha ben chiaro che ormai il tempo stringe e potrebbe provare, come è già accaduto la scorsa primavera, a fermare l'invio della missiva interloquendo con l'esecutivo europeo innanzitutto sui prossimi passi che il governo vorrebbe (e dovrebbe) mettere in campo.Nell'aprile dello scorso anno, esprimendosi su una vertenza che coinvolgeva l'Antitrust e il comune pugliese di Ginosa, laha messo per iscritto che "le concessioni di occupazione delle spiagge italiane non possono essere rinnovate automaticamente ma devono essere oggetto di una procedura di selezione imparziale e trasparente". La Commissione scelse di non muoversi. Limitandosi, un mese dopo, a ribadire come "i continui ritardi nell'implementazione" delle procedure per le gare «restano fonte di preoccupazione». Anche perché, l'ultimo intervento legislativo a riguardo era il rinnovo automatico delle concessioni fino al 31 dicembre 2024 contenuto nel Milleproroghe.Roma, nel frattempo, aveva già stabilito un tavolo tecnico per laIl 5 ottobre il lavoro si è concluso asserendo che "il 33% circa delle aree demaniali delle coste, un terzo del totale, è in concessione, mentre il 67% è libero". Ed è su questa base che iltra quanto previsto dalla Bolkenstein e la volontà di tutelare gli operatori.Nelleil caso dei Balneari è citato come un fattore che ha un suo peso sui conti pubblici."La soluzione è più semplice di quanto venga fatta volutamente apparire e la troviamo in tutta la sua disarmante semplicità leggendo gli articoli 11 e 12 della Direttiva Bolkestein senza neanche aver bisogno di essere giuristi per poterla comprendere – ribatte–. Infatti l'art. 12 così recita: qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per la scarsità delle risorse naturali, gli Stati membri applicano una procedura di selezione. Per questo motivo il governo Meloni ha istituito un apposito tavolo tecnico a Palazzo Chigi coinvolgendo ben 9 ministeri con l' importante contributo del ministero delle Infrastrutture che, di concerto con il ministero dell' Ambiente, attraverso il Sistema Informatico del Demanio ha permesso di certificare che le coste marittime italiane sono occupate solo per il 33% (manca ancora il dato lacuale e fluviale ancora da determinare) e che perciò la risorsa di cui tratta l' art 12 della direttiva non è scarsa. Perciò come conseguenza della mancanza del presupposto per fare le procedure selettive evidenziate dal 'qualora' con cui inizia appunto l' art 12, si ricade obbligatoriamente nel precedente art. 11 della stessa direttiva che prevede la durata non limitata delle autorizzazioni. La mappatura non è una difesa di una corporazione, ma lo strumento governativo per dimostrare finalmente come stanno le cose in Italia. Le imprese italiane non devono cadere in mano a multinazionali straniere".