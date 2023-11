BEI sostiene Skydweller con un finanziamento da 30 milioni di euro

(Teleborsa) -ulteriormente il suo aeromobile autonomo senza equipaggio a energia solare per applicazioni civili e di sicurezza è l'obiettivo del prestito Venture Debt daconcesso dalla. Il prestito, garantito dal programma InvestEU, è stato sottoscritto dal Vicepresidente della BEI Ricardo Mourinho Félix e da Robert Miller, amministratore delegato e cofondatore di Skydweller durante il Web Summit 2023 a Lisbona.Le risorse messe a disposizione dalla BEI contribuiranno a produrreper applicazioni sia nel settore civile che in quello della sicurezza. Gli investimenti verranno realizzati principalmente in Spagna ed Italia, dove Skydweller si sta ulteriormente espandendo. L’operazione fa parte dell’Iniziativa strategica per la sicurezza europea, sottolineando il supporto della BEI ai settori della difesa e della sicurezza dell’UE.Il veivolo di Skydweller sarà adatto a molteplici utilizzi, tra cui le telecomunicazioni, intelligence e sorveglianza, ad esempio per applicazioni a supporto degli aiuti umanitari. Questo veivolo autonomo consentirà nuove funzionalità per le telecomunicazioni ed il telerilevamento. La batteria e le eliche ad energia solare consentono all’aeromobile Skydweller, in grado di trasportare elevati carichi utili fino a 400 kg, di restare in volo per periodi più estesi rispetto ai velivoli tradizionali senza equipaggio.Skydweller SL è una sussidiaria controllata della società aerospaziale transatlantica. Occupa a Madrid più di 80 ingegneri esperti in alta tecnologia. La produzione avrá luogo in Italia all’interno di impianti di produzione di compositi all’avanguardia, mentre le prove in volo europee sono attualmente effettuate in Castiglia-La Mancia (Spagna).Il finanziemento rientra nell’area di intervento di InvestEU dedicata a ricerca, innovazione e digitalizzazione. Il programma sosterrà l’Iniziativa strategica per la sicurezza europea e l’iniziativa "Strategia 2.0 per i droni per un ecosistema intelligente e sostenibile di aeromobili senza equipaggio in Europa"."Siamo molto contenti di contribuire alla prossima generazione Skydweller di aerei ad alimentazione sostenibile, e allo sviluppo di un’industria aerospaziale a zero emissioni. Il progetto è inoltre l’esempio più recente di come la BEI stia facendo leva sul programma InvestEU per sostenere ed espandere imprese che si occupano principalmente di innovazione ad alto contenuto tecnologico e di tecnologie digitali che contribuiscono alla crescita economica, alla decarbonizzazione, alla competitività e all’autonomia strategica europea", ha affermato ilIlha affermato, "Sviluppare prodotti innovativi richiede fondi, ed è qui che InvestEU puo’ giocare un ruolo chiave. Sono lieto che tramite questo accordo InvestEU supporterá l’investimento in tecnologie verdi ed areospaziali, dimostrando che lo sviluppo innovativo e il supporto alla transizione verde possano andare di pari passo"."Questo aeromobile e la visione per costruire una piattaforma di velivoli a energia solare in grado di effettuare un volo perpetuo con carichi utili pesanti hanno avuto la loro genesi in Europa. Questo finanziamento della BEI ci permetterà di portarlo nel resto del mondo. Le competenze ingegneristiche di cui disponiamo in Spagna sono tra le migliori che io abbia mai visto. Esse rappresentano una parte fondamentale del percorso continuo di questo aeromobile e del patrimonio di investimenti ingegneristici che rappresenta. Il bilancio perfetto in termini di sicurezza del nostro velivolo, le prestazioni collaudate in un’ampia varietà di condizioni ambientali, la conversione a sistemi di controllo di volo autonomo all’avanguardia e il nostro team di punta sono la combinazione vincente per trasformare in realtà il volo perpetuo ad energia solare", ha dichiarato