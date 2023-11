Fed, Williams: trasparenza e informazioni su fonti dati finanziari sono spesso scarse

(Teleborsa) - "Avere accesso a un'abbondanza di dati è un problema meraviglioso da avere", ma "è, in particolare dei dati sui mercati finanziari. Ciò è particolarmente vero nell'era dell'intelligenza artificiale, quando le fonti dei dati sono più difficili da rintracciare". Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve Bank di New York,, alla U.S. Treasury Market Conference.Secondo il banchiere centrale, "questo tema è spesso sottovalutato dagli utilizzatori dei dati sui mercati finanziari, poiché"."Utilizzerò il mio esempio preferito diper illustrare il punto più ampio - ha detto Williams - Durante il recente periodo di alta inflazione, alcuni giornalisti, ricercatori e analisti hanno strombazzato la "stima del mercato" della probabilità di certi risultati di alta inflazione utilizzando "dati" sui prezzi delle opzioni sull'inflazione. Questi cosiddetti "prezzi" sono facilmente scaricabili dalle piattaforme dati"."Ma ecco il problema: sulla base dei nostri contatti di mercato e dei resoconti pubblici delle transazioni in derivati, questi non sono affatto dati - ha aggiunto - Non sono state segnalate operazioni nel mercato delle opzioni sull'inflazione statunitense dall'inizio del 2021. I cosiddetti dati citati dalle persone sonocome spesso si sostiene".