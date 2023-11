Industrie Chimiche Forestali, Alantra conferma Buy e TP a 7 euro

Alantra

Industrie Chimiche Forestali

(Teleborsa) -ha confermato ailsu, quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, ribadendo anche lasul titolo a "" visto il potenziale upside del 50%. La revisione del giudizio è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati dei primi nove mesi 2023 Gli analisti scrivono che i risultati del 3Q23 sono stati coerenti con le loro proiezioni FY23, confermando la(EBITDA 3Q23 quasi raddoppiato su base annua), in un mercato di riferimento in rallentamento, con un margine EBITDA del 10,8% nel 3Q23. Il guadagno in redditività deriva ancora una volta dalla distensione dei prezzi dell'energia e delle materie prime. L'indebitamento netto è migliorato a 13,9 milioni di euro da 15,8 milioni di euro nel 1H23.Alantra prevede che il gruppo continui ad estrapolarein un prolungato contesto di domanda contenuta.Il broker ha quindi confermato le stime per il FY23,(-6% in media) per tenere conto delle persistenti incertezze del mercato, in linea con le prospettive del principale cliente di Industrie Chimiche Forestali. Nel complesso, prevede che i profitti del FY23 raggiungeranno gli 80,3 milioni di euro con un EBITDA di 8,1 milioni di euro/margine del 10,1%.