Legacoop presenta il progetto WOMAP+

(Teleborsa) - Si terrà, presso la Sala Basevi di, in Via Guattani 9, Roma, l’evento di presentazione di, mappe cooperative contro la violenza e discriminazione di genere. All’incontro sarà presente la Vice Presidente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere,WOMAP+ è un progetto promosso dallain partnership con Legacoopsociali, finanziato da Coopfond e realizzato in collaborazione con CONAD. È una piattaforma digitale che si propone di sostenere le donne e le persone vittime di violenza e discriminazione di genere, grazie alla rete cooperativa, con la volontà di affiancare il numero verde 1522 ampliando le possibilità di trovare aiuto, supporto, presidi e informazioni.