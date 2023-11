Poco mossa la Borsa americana, crollano Cisco e Walmart

Cisco Systems

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a digeriredeludenti di colossi statunitensi.Tra i dati più significativi pubblicati oggi, è emerso che lenegli Stati Uniti sono aumentate al livello più alto in quasi due anni, sottolineando le crescenti sfide che i lavoratori disoccupati devono affrontare nel trovare nuovi posti di lavoro. Ciò segnala un ulteriore raffreddamento del mercato del lavoro, che potrebbe consentire alla Federal Reserve di porre fine alla sua aggressiva campagna di inasprimento monetario.Sempre sul fronte della banca centrale, oggi gli operatori guardano ai discorsi di una serie di funzionari della Fed, tra cui il presidente della Fed di New Yorke il vicepresidente della Fed per la supervisioneTra gli, è risultata peggiore delle attese la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di ottobre, sono diminuiti oltre le attese i prezzi import-export sempre a ottobre, e l'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia è migliorata a novembre.Con riguardo alleha tagliato le previsioni su ricavi e profitti per l'intero anno a causa del rallentamento della domanda per le sue apparecchiature di rete, mentreha messo in guardia sul calo della spesa dei consumatori in vista delle festività natalizie, anche se ha aumentato nuovamente la guidance sulle vendite e utili annuali.Tra le altrearrivate,ha migliorato la guidance dopo un terzo trimestre oltre le attese, mentreha registrato un terzo trimestre in crescita e comunicato che non procederà con uno spin-off completo dell'unità Cloud.Tra i, ilsi ferma a 34.931 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.500 punti. Leggermente negativo il(-0,23%); consolida i livelli della vigilia l'(-0,16%).