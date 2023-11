IMD prevede fatturato 2023 in calo a 36-38 milioni di euro

I.M.D. International Medical Devices

(Teleborsa) -(IMD), società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei sistemi di diagnostica per immagini, prevede di conseguire uncompreso, in contrazione rispetto al fatturato di 41,8 milioni realizzato nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022."L'andamento economico del gruppo, che prevediamo in contrazione nel 2023, evidenzia un risultato positivo per Intermedical e IMD Generators sulle diverse linee di prodotto, mentre per Technix la concomitanza dei fattori soprattutto esogeni ha determinato un rallentamento - ha commentato l'- Le azioni correttive intraprese dal management saranno visibili nel corso del 2024, anno in cui contiamo di dare attuazione alle strategie di sviluppo dichiarate in sede di IPO".In particolare, è prevista una crescita per la controllatae per la controllata(grazie in particolare all'incremento delle vendite dei dispositivi Surgery).Peril fatturato è in diminuzione per effetto: del calo parziale degli ordinativi da parte di uno dei principali clienti OEM rispetto al budget ricevuto dallo stesso ad inizio esercizio; del ritardato rilascio della certificazione CE in MDR di due nuovi dispositivi; per lo slittamento al 2024 per motivi puramente burocratici di alcuni tender in Italia e all'estero, così come già evidenziato in data 29 settembre 2023 in occasione dell'approvazione semestrale.