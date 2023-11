Le Borse europee chiudono la settimana in positivo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, chiudendo quindi. Dopo alcuni dati macro diffusi negli scorsi giorni, soprattutto negli Stati Uniti, gli investitori sembrano sempre più, trainata dal ribasso dei prezzi dell'energia e del petrolio, le cui quotazioni si sono chiuse al ribasso per la quarta settimana consecutiva (nonostante il rialzo odierno).Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,088. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 3,03%.Aumenta di poco lo, che si porta a +175 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con ilpari al 4,34%.bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dello 0,84%, buona performance per, che cresce dell'1,26%, e sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,91%.Giornata di guadagni per la, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,82%; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dello 0,82%. In rialzo il(+0,85%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il(+0,62%).A Piazza Affari ilnell'ultima seduta è stato pari a 2,42 miliardi di euro, in calo del 3,30%, rispetto ai 2,5 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,58 miliardi di azioni, rispetto ai 0,67 miliardi precedenti.di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,07%. Ben impostata, che mostra un incremento del 2,78%. Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,93%. In luce, con un ampio progresso dell'1,91%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,11%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al Top tra le azioni italiane a(+4,62%),(+4,03%),(+3,88%) e(+3,78%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,77%.scende dell'1,78%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,17%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,74%.