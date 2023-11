Mercati europei positivi. Piazza Affari aspetta Moody's

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, nel giorno del verdetto di Moody's, dopo gli esami di S&P, Dbrs e Fitch.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,03%. Lieve aumento dell', che sale a 1.991,5 dollari l'oncia. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dello 0,99%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +174 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,27%.resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,64%,avanza dello 0,91%, e si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,75%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,67% a 29.454 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 31.412 punti.Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo del 2,15%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,00%. Buona performance per, che cresce dell'1,85%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,77%.Debole-1,71% nel giorno in cui ha alzato il velo sui conti dei primi 9 mesi Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,93%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,24%),(+3,12%),(+3,04%) e(+2,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,52%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,55%.