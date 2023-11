UniCredit, minibond da quattro milioni di euro per Tregenplast

UniCredit

(Teleborsa) -, azienda brianzola che da molti anni opera nel settore del recupero ecologico, ha perfezionato l'emissione di un Minibond da quattro milioni di euro interamente sottoscritto da. Il, assistito dalla copertura del Fondo Centrale di Garanzia, ha una durata quinqiuennale e ha lo scopo di finanziare la costruzione di un nuovo impianto di selezione dei rifiuti, caratterizzato da una completa automazione e dotato di avanzate tecnologie di. Questa innovativa, che sarà operativa nel 2024, rafforzerà la posizione di leadership di Tregenplast, tra gli operatori di riferimento a livello nazionale nel settore del riciclo della plastica e consentirà anche un significativodelledei. Offrirà, inoltre, l'opportunità di reintrodurre nel ciclo "green" materiali attualmente destinati al conferimento in discarica.Tregenplast, da sempre fortemente radicata sul territorio e devota all'idea di unasostenibile, coniuga questo impegno con un rigoroso rispetto delleed. La missione di conferire una "seconda vita" alla plastica è stata il fulcro dell'attività di Tregenplast negli anni, con l'obiettivo di plasmare un futuro ecologicamente sostenibile per le generazioni future."Con orgoglio sottolineo il presioso supporto che UniCredit ci ha fornito, sottoscrivendo il Minibond di quattro milioni di euro da noi emesso, nel percorso di crescita di Tregenplast, intrapreso con successo negli ultimi anni e che continuerà nei prossimi, afferma, AD di Tregenplast Srl. Nel 2024, Tregenplast avvierà un ambizioso progetto di sviluppo che consentirà la creazione di un nuovo impianto di selezione dei rifiuti all'interno della sua struttura produttiva che segna un importante traguardo nella visione aziendale dell'azienda e accelererà ulteriormente gli sforzi per creare un mondo in cui industria e ambiente convivano in armonia.""Con questo finanziamento portiamo avanti con determinazione il nostro impegno nel supportare finanziariamente le aziende nel proprio percorso verso un'economia green e sostenibile, sempre più fattore competitivo e di longevità, agevolando al contempo la diversificazione delle fonti di finanziamento che offriamo alle nostre imprese clienti - dichiara, Regional Manager Lombardia di UniCredit - Siamo da anni leader nel mercato dei minibond e abbiamo recentemente raggiunto il traguardo di un miliardo di euro di sottoscrizioni in Italia, di cui un quinto in Lombardia. Nel solo 2023 è l'ottavo minibond sottoscritto da UniCredit in Lombardia."