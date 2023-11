algoWatt nomina advisor legali per ristrutturazione societaria

algoWatt

(Teleborsa) - Il CdA di, GreenTech Company quotata su Euronext Milan di Borsa Italiana, ha deliberato di approvare il, nella persona del prof. avv. Marco Arato, per la ristrutturazione societaria. La nomina segue la comunicazione che il Tribunale di Milano ha ritenuto di non accordare la proroga delle misure protettive del patrimonio.L'incarico di advisory legale del prof. avv. Arato si aggiunge a quello conferito al prof. dott. Giulio Andreani, Of Counsel di, nell'ambito della risoluzione delle questioni inerenti alla fiscalità della crisi d'impresa.