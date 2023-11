Borse europee poco mosse. FTSE MIB appesantito da cedole

Moody's

(Teleborsa) -. Chiusura sulla parità anche per, appesantita dallo(di cui otto società del FTSE MIB, che pesano per lo 0,84% sulla performance odierna dell'indice). A sostenere il sentiment c'è invece la decisione di venerdì sera di, che ha alzato l'outlook sull'Italia portandolo da "negativo" a "stabile", lasciando invariato il rating a "Baa3".Sul fronte della politica monetaria, in mattinata sono arrivate alcunedi(BCE) che ha ripetuto che i mercati, escludendo ulteriori rialzi, sono troppo ottimisti circa le future mosse di politica monetaria.L'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,31%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,31%. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,81%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +172 punti base, con un calo di 3 punti base, mentresi attesta al 4,34%.poco mosso, che mostra un -0,11%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,11%, e resta vicino alla parità(+0,18%).archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,15% sul; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si ferma a 31.501 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Guadagni frazionali per il(+0,39%); sulla stessa linea, in moderato rialzo il(+0,42%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 20/11/2023 è stato pari a 2,05 miliardi di euro, in calo del 15,40%, rispetto ai 2,42 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,48 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione,avanza del 2,40%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,36%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,34%. Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,30%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,18%.Tra i(+6,67%),(+5,34%),(+2,44%) e(+2,32%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,25%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,63%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,11%. Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,87%.