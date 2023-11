Ferrovie, Trenitalia presenta i nuovi treni regionali Rock e Blues per il Lazio

(Teleborsa) - Sono stati, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, che in base al contratto di servizio firmato con la regione Lazio andranno a comporre lasul territorio,I nuovi treni sono stati presentati da, Direttore Regionale Lazio Trenitalia, e, Assessore ai Trasporti della Regione Lazio.Il treno, entrerà in servizio, mettendo a disposizione dei viaggiatori(circa 100 posti in più rispetto al modello precedente). Si tratta di uncapace di viaggiare consu linee ferroviarie non elettrificate esu quelle elettrificate, in grado diIl treno, sarà impegnato sulle linee. Si tratta di un treno moderno a 6 carrozze,del Lazio, giacché sono già stati consegnati e circolano regolarmente altri 28 convogli. Si tratta di un treno, con prestazioni paragonabili a quelle di una metropolitana, dal momento che piò ospitare, con 700 posti a sedere. Un treno caratterizzato anche da una, dal momento che è riciclabile fino al 97% ed offre unarispetto ai treni precedenti."Prosegue l’impegno di Trenitalia per rinnovare la flotta dei treni regionali e garantire così, ai nostri viaggiatori, un’esperienza di viaggio sempre più confortevole e sostenibile. I treni Blues e Rock che consegniamo oggi fanno parte dei 72 treni previsti nel contratto di servizio, del valore complessivo di 6,5 miliardi", spiega, Direttore Business Regionale e Sviluppo dell’Intermodalità di Trenitalia."La consegna di questi nuovi treni è sicuramente una bella notizia per tutti i pendolari del Lazio che meritano di viaggiare su convogli più efficienti e confortevoli. La Regione, attraverso finanziamenti importanti, sta facendo il massimo per assicurare un servizio all’altezza a chi si sposta quotidianamente sul territorio", dichiara, assessore alla Mobilità, ai Trasporti, alla Tutela del territorio, al Ciclo dei rifiuti, al Demanio e al Patrimonio della Regione Lazio.