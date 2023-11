Positivo il Mercato americano, sale Microsoft dopo caso Altman

Nvidia

Microsoft

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

informatica

telecomunicazioni

utilities

Boeing

Microsoft

Intel

Salesforce

Walgreens Boots Alliance

Caterpillar

Visa

Procter & Gamble

Enphase Energy

Palo Alto Networks

JD.com

Lucid

Walgreens Boots Alliance

eBay

Starbucks

Xcel Energy

(Teleborsa) -, in unae in vista dellanel corso della settimana. L'agenda macroeconomica è piuttosto scarna, con l'unica indicazione odierna che è arrivata dal leading indicator di ottobre (peggiorato a -0,8%). Domani, oltre ad alcuni dati, è in programma la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve.La stagione deiè sostanzialmente terminata e manca un solo grande nome all'appello: martedì è infatti prevista la trimestrale del chip designer, i cui risultati sono ormai seguiti da vicino per capire lo stato di salute dell'intero settore dell'intelligenza artificiale generativa.per, dopo che il colosso tech ha assunto per guidare un nuovo team di ricerca avanzata sull'intelligenza artificiale, pochi giorni dopo che l'imprenditore è stato estromesso da OpenAI.Guardando ai, ilmostra un rialzo dello 0,33%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.533 punti. Sale il(+0,76%); con analoga direzione, leggermente positivo l'(+0,53%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,08%) e(+0,75%). Il settore, con il suo -0,57%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+4,48%),(+2,00%),(+1,62%) e(+1,23%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,78%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,27%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,82%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Al top tra i, si posizionano(+6,06%),(+4,63%),(+3,51%) e(+3,29%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,78%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,14%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,58%. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,30%.