Senza direzione le Borse del Vecchio Continente

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari, con gli investitori che scommettono su una pausa del rialzo dei tassi d’interesse, da parte delle banche centrali globali, anche alla luce delle ultime decisioni della banca centrale cinese . Intanto dai derivati statunitensi giungono segnali contrastanti lasciando prevedere una partenza all'insegna dell'incertezza per la borsa di Wall Street, più tardi.A Piazza Affaridi migliorare l'outlook dell'Italia, confermandone il rating.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,093. Lieve calo dell', che scende a 1.972,4 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,55%), che raggiunge 77,22 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,14% a quota +173 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,35%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,24%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,22%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 29.475 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 31.430 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+2,54%),(+1,86%) e le banche(+1,66%),(+1,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,61%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,26%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,60%.Tra i(+7,84%),(+3,77%),(+2,13%) e(+1,93%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,21%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,80%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,39%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,11%.