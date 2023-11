BFF Bank, Standard Ethics alza rating ESG e assegna outlook positivo

BFF Bank

(Teleborsa) -ha innalzato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di, società attiva nella finanza specializzata e quotata su Euronext Milan, adal precedente "E" e ha assegnato un. Si tratta del quarto notch su nove (nella fascia "Low") della scala usata dall'agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Gli analisti scrivono che BFF Bank ha avviato undei propri strumenti di governance della Sostenibilità alle indicazioni di Sostenibilità di ONU, OCSE e Unione Europea. Dal luglio 2022 è presente un Comitato ESG e dal 2019 offre una rendicontazione ESG (Environmental, Social, Governance) in linea con le buone pratiche di settore.In alcuni ambiti, questo processo di allineamento appare, come in tema di Diversity and Inclusion, sicurezza informatica, rischio illeciti, temi fiscali. Altri ambiti - tra i quali l'intelligenza artificiale, politiche e target ambientali, temi ESG in materia finanziaria - sono oggetto diLadi medio e lungo periodo è